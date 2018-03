Trump hatte sich für Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf importierten Stahl sowie in Höhe von zehn Prozent auf importiertes Aluminium ausgesprochen. In der Debatte darüber verlor er zuletzt seinen Wirtschaftsberater Gary Cohn, der sich gegen die Zölle positioniert hatte. In der Wirtschaftswelt wird befürchtet, dass die Strafen einen Handelskrieg auslösen könnten.