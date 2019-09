F-35 Kampfflugzeuge mit Tarnkappentechnologie. Archivbild

Quelle: Tom Reynolds/LOCKHEED MARTIN AERONAUTICS/dpa

Das amerikanische Außenministerium hat den geplanten Verkauf von 32 neuen US-Kampfjets an Polen genehmigt. Der Rüstungsdeal soll sich voraussichtlich auf rund 6,5 Milliarden US-Dollar belaufen, wie das Verteidigungsministerium in Washington mitteilte. Der Kongress sei am Dienstag über den geplanten Verkauf der Tarnkappenflugzeuge vom Typ F-35 unterrichtet worden.



Die polnische Regierung will die Armee des Landes in den kommenden Jahren modernisieren und hatte Investitionen in Milliardenhöhe angekündigt.