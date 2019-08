Diese nur vorübergehend verschobenen Zölle betreffen auch US-Technologiekonzerne, die in China produzieren lassen. Apple etwa dringt deshalb bei der US-Regierung seit Wochen darauf, von diesen Strafabgaben befreit zu werden. Bei einem Abendessen mit Trump am vergangenen Freitag argumentierte Konzernchef Tim Cook, dass für sein Unternehmen durch die US-Zölle ein direkter Wettbewerbsnachteil entstehe, wie der US-Präsident am Sonntag berichtete.



Cook habe darauf hingewiesen, dass Apples Hauptkonkurrent Samsung von den Zöllen nicht betroffen sei, da der Wettbewerber hauptsächlich in seinem Heimatland Südkorea produziere. Der Apple-Chef habe damit ein "überzeugendes Argument vorgebracht, und ich denke darüber nach", sagte Trump.