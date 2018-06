Trump fuhr in den vergangenen Monaten einen Schlingerkurs - so nahm er harte Sanktionen gegen den chinesischen Handyhersteller ZTE wieder zurück, weil das Unternehmen deswegen fast pleiteging und die Sanktionen auch Auswirkungen auf US-Zulieferer gehabt hätte. Im Mai verkündete die US-Regierung zwischenzeitlich sogar eine Einigung mit China im Handelsstreit, entschied sich dann aber kurz darauf, die angekündigten Strafzölle weiter vorzubereiten. Obwohl beide Regierungen zunächst vielversprechende Verhandlungen geführt hatten, hatte das Weiße Haus Ende Mai dann überraschend angekündigt, an diesem Freitag die Liste mit chinesischen Waren vorlegen zu wollen.



Das Handelsdefizit der USA mit China ist Trump seit langem ein Dorn im Auge. Er hatte schon im Wahlkampf angekündigt, es deutlich reduzieren zu wollen. Allein im vergangenen Jahr exportierte die Volksrepublik für 375 Milliarden Dollar mehr Waren in die USA, als es von dort einführte. Trump will auch Pekings staatlicher Unterstützung für eigene Technologie-Firmen einen Riegel vorschieben. China wird der Diebstahl geistigen Eigentums vorgeworfen.