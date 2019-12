Die Antwort aus Paris kam prompt: Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire kündigte eine "starke europäische Antwort" auf die angekündigten US-Zölle an. Sie seien inakzeptabel und er habe bereits mit der EU-Kommission über weitere Vergeltungsmaßnahmen gesprochen. Die bestätigte, dass die EU "als Einheit handeln und reagieren" werde, sollte Washington Maßnahmen gegen Frankreich verhängen, so ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Dienstag.