YPG-Logo (Symbolbild)

Quelle: Fabian Strauch/dpa

Die Kurdenmiliz YPG hat sich nach US-Angaben aus einer von den USA und der Türkei vereinbarten Sicherheitszone in Nordsyrien zurückgezogen. Der Kommandeur der von der YPG dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Maslum Abdi, habe US-Vizepräsident Mike Pence darüber informiert. Laut Abdi seien die SDF-Kämpfer aus dem "relevanten Operationsgebiet" abgezogen.



Pence hatte in Ankara eine inzwischen verlängerte Waffenruhe ausgehandelt, um der YPG den Abzug aus der "Sicherheitszone" zu ermöglichen. SDF-Kommandant Abdi hatte nach der Vereinbarung gesagt, die kurdischen Kräfte würden sich nur aus der Region zwischen den Städten Ras al-Ain und Tall Abjad zurückziehen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan betonte dagegen, er erwarte den vollständigen Rückzug der YPG von der syrisch-türkischen Grenze. Er sprach von einem 32 Kilometer breiten und 444 Kilometer langen Korridor. Das entspricht der "Sicherheitszone", die die Türkei sich seit langem wünscht und die sie mit ihrer am 9. Oktober begonnenen Offensive hatte erreichen wollen.