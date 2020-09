Die Zahl der Infektionen durch den Virus sind erneut gestiegen.

Quelle: -/AP/dpa

Wegen des sich ausbreitenden Coronavirus ruft die US-Regierung Amerikaner dazu auf, nicht mehr nach China zu reisen. US-Staatsbürger in China sollten die Ausreise in Betracht ziehen, hieß es in dem verschärften Reisehinweis des Außenministeriums in Washington.



Amerikanische Regierungsmitarbeiter, die nicht unbedingt nach China reisen müssten, sollten ihre Reisen wegen des Virus verschieben. Das US-Außenministerium stufte den Reisehinweis für China auf die höchste von vier Warnstufen hinauf - "nicht reisen".