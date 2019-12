China forderte die US-Regierung auf, ein Inkrafttreten des Gesetzes zu verhindern, und kündigte an, "entsprechend der Entwicklung der Situation" Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking verurteilte den Gesetzentwurf am Mittwoch als "mutwillige" Verleumdung der Bemühungen Chinas im Kampf gegen Extremismus und Terrorismus und als "bösartigen" Angriff auf seine Politik in Xinjiang.