Quelle: reuters

Der einzige schwarze Republikaner im US-Repräsentantenhaus will bei der nächsten Wahl nicht wieder kandidieren. Der Abgeordnete Will Hurd aus Texas sagte, er wolle künftig außerhalb der "Hallen des Kongresses" an der Schnittstelle zwischen Technologie und Sicherheit arbeiten.



Hurd hatte die Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf weibliche Kongressabgeordnete der oppositionellen Demokraten verurteilt. Er bezeichnete sie als "rassistisch und fremdenfeindlich".