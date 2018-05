"Schau mal, das ist Ruth." Eine alte Dame im Glitzer T-Shirt hält einen Glücksbringer hoch. Ihre Tochter nickt. "Ruth Bader Ginsburg, ja! Und hier ist auch ein Buch über sie." Mutter und Tochter stehen im Museumsladen an der Upper West Side in New York und staunen. "Ich habe mit Ruth zusammen an der Columbia University hier in New York studiert", erzählt Dr. Maria Zachmanoglou stolz. "Ruth saß immer in der ersten Reihe. Sie war sehr ernst, sehr fleißig und sehr hübsch." Frauen gehören dahin, wo Entscheidungen getroffen werden, steht auf der Pappverpackung des Ginsburg-Glücksbringers. "Eine tolle Frau", schwärmt Zachmanoglou.