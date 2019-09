Mit seiner aus Folk, Soul, Blues und Rock gebauten, uramerikanischen Musik wurde Springsteen "The Boss" - ein Künstler, dem die Menschen vertrauten. Es folgten weitere Albumklassiker: "Darkness On The Edge Of Town" (1978), "The River" (1980), das zunächst als platt patriotisch missverstandene "Born In The U.S.A." (1984). Mit schweißtreibenden Marathon-Shows füllte Springsteen riesige Hallen.