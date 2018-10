Der INF-Vertrag (Intermediate Range Nuclear Forces) ist eine Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten und der damaligen Sowjetunion aus dem Jahr 1987. Er verbietet beiden den Bau und den Besitz landgestützter, atomar bewaffneter Marschflugkörper und Raketen mit einer Reichweite von 500 bis 5.500 Kilometern. Der Vertrag wurde am 8. Dezember 1987 vom damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan und dem Generalsekretär des Zentralkommitees der KPdSU Michail Gorbatschow in Washington unterzeichnet und am 1. Juni 1988 in Moskau ratifiziert.

Bildquelle: imago