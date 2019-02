Die USA dürften am Freitag formal ihren Rückzug aus einem der weltweit wichtigsten Abrüstungsverträge verkünden. Für den Morgen (US-Ortszeit, früher Nachmittag in Deutschland) kündigte das Außenministerium in Washington eine Erklärung von Ressortchef Mike Pompeo an. Zwar machte es keine Angaben zum Thema, doch hatte Nato-Sprecherin Oana Lungescu erst am Donnerstag getwittert, dass man sich auf eine Welt ohne den Pakt einstellen müsse. Grund seien Anzeichen, dass mit Moskau keine Einigung im Streit um den sogenannten INF-Vertrag zu erwarten sei.