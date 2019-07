Die Silhouette des "King of Rock 'n' Roll" ziert künftig eine Fußgängerampel im hessischen Bad Nauheim. Das sei eine Anregung von Fans von Elvis Presley gewesen, die die Stadt aufgegriffen habe, hieß es von der Stadtmarketing- und Tourismus-Gesellschaft. Die Ampel wird an diesem Donnerstag in Betrieb genommen.



Der Sänger war von Oktober 1958 bis März 1960 als Soldat im benachbarten Friedberg stationiert und wohnte während dieser Zeit in Bad Nauheim. Ein bisschen konkurrieren die beiden Städte um Presley, der 1977 starb: So hat Friedberg bereits mehrere Ampeln im Elvis-Look.