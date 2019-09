John Wilson, Sohn des Sängers Jackie, auf dem Walk of Fame.

Quelle: Kay Blake/ZUMA Wire/dpa

35 Jahre nach seinem Tod ist der US-Sänger Jackie Wilson in Hollywood verewigt worden. Auf dem "Walk of Fame" erhielt der Star posthum eine Sternenplakette. Der Sänger war durch Hits wie "Whispers", "Lonely Teardrops" und "Higher And Higher" berühmt geworden.



"Wenn mein Vater heute hier wäre, würde er sagen, dass ein Stern auf Hollywoods Walk of Fame uns wirklich höher erhoben habe als jemals zuvor", sagte John Wilson. Der Sohn des Sängers spielte damit auf Wilsons Song "Higher And Higher" an.