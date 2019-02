Sänger R. Kelly (Archiv).

Quelle: Frank Micelotta/Invision/AP/dpa

US-Sänger R. Kelly ist wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen angeklagt worden. Diese stammen aus den Jahren 1998 bis 2010 und drehen sich um vier teils minderjährige Opfer, wie Chicagos Staatsanwältin Kim Foxx erklärte. Die "Chicago Tribune" berichtete, dass gegen den Sänger ein Haftbefehl vorliege. R. Kelly (52) solle am 8. März vor Gericht erscheinen.



Gegen R. Kelly ("I Believe I Can Fly") waren in einer TV-Doku Vorwürfe erhoben worden. Kelly hat diese mehrfach abgestritten.