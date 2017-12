Die US-Rocklegende Tom Petty ist tot. Petty erlag am Montag den Folgen eines Herzinfarkts, wie seine Familie mitteilte. Der Musiker wurde 66 Jahre alt. Kurz zuvor hatte Pettys Tochter noch den Tod ihres Vaters dementiert, US-Medien zogen daraufhin entsprechende Berichte zurück. Petty habe in seinem Haus in Malibu einen Herzinfarkt erlitten und sei in einem Krankenhaus in Los Angeles verstorben, hieß es in der Erklärung in der Nacht zu Dienstag weiter.