Fly: Die Trump-Regierung will deutlich machen, dass die Sorgen in Bezug auf den Iran sich nicht nur auf die Atomwaffenpolitik beschränken. Es geht dabei auch um Menschenrechte, das Verhalten in der Region, das Raketenprogramm, die Drohungen gegen Israel, die Vereinigten Staaten und so viele europäische Länder. Bis es an dieser Front nicht Fortschritte gibt, dürfte es von der US Regierung wenig Bereitschaft geben sich mit der iranischen Führung an einen Tisch zu setzen und zu verhandeln.