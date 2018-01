Der US-Senat stimmte in Washington mit großer Mehrheit für den Sanktionsbeschluss, der nun Präsident Donald Trump zur Unterschrift vorgelegt wird. 98 der 100 Senatoren stimmten für die Strafmaßnahmen, das Repräsentantenhaus hatte diese bereits am Dienstag gebilligt. Der US-Kongress will damit die Annexion der Krim und die mutmaßlichen russischen Hackerangriffe während des US-Wahlkampfs im vergangenen Jahr ahnden.