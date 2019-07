Und obwohl es eine staatliche Gesundheitsversorgung für alle Bürger gibt, sind viele Behandlungen für komplizierte Fälle schlicht nicht erhältlich. Wer es sich leisten kann, wendet sich an Privatkliniken und umgeht so lange Wartelisten in den staatlichen Krankenhäusern. An der Apotheke "13-Aban" in der Karimichan-Straße im Zentrum Teherans bilden sich jeden Morgen lange Schlangen. Die Wartenden hoffen auf seltene Arzneimittel für kranke Angehörige. Auch Hamid Resa Mohammadi verbringt viel Zeit damit, Medikamente für seine Frau und seine Tochter aufzutreiben, die beide an Muskeldystrophie leiden. "Vor zwei, drei Monaten konnte ich das Rezept noch leicht in jeder Apotheke einlösen", sagt der 53-Jährige und lässt damit erkennen, wie rasch sich die Lage verschlechtert hat.