Die Folgen werden spürbar sein in Teheran. Denn durch die schwache Währung verteuern sich die Importe, also ausländische Waren. Zudem steigt die Inflation, die in Iran ohnehin schon hoch ist: Im vergangenen Jahr betrug sie zehn Prozent, Tendenz steigend. Das sind Symptome, wie man sie in einem ungut fortgeschrittenen Stadium aktuell in einem anderen Land beobachten kann: Venezuela. Auch gegen dieses Land haben die USA und andere Länder wirtschaftliche Sanktionen verhängt. Die Inflation galoppiert und in Kombination mit einer seit Jahren herrschenden schweren Wirtschaftskrise ist Venezuela wirtschaftlich faktisch zusammengebrochen.