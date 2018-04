Jacqueline Woodson erhält den Astrid-Lindgren-Preis 2018. Quelle: Marty Umans/Astrid Lindgren Memorial Award/dpa

Die US-Schriftstellerin Jaqueline Woodson wird mit dem Astrid-Lindgren-Preis für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet. "In einer Sprache so leicht wie Luft erzählt sie Geschichten von überwältigendem Reichtum und Tiefe", hieß es in der Begründung. Woodson fange auf einzigartig poetische Weise die tägliche Welt zwischen Kummer und Hoffnung ein.



Der 2002 von der schwedischen Regierung gegründete "Astrid Lindgren Memorial Award" erinnert an die Erfinderin von "Pippi Langstrumpf".