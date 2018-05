An einer US-Schule hatte sich ein Lehrer verbarrikadiert. Quelle: Richard Graulich/Palm Beach Post via ZUMA Wire/dpa

Inmitten der Diskussion über eine Bewaffnung von Lehrern in den USA hat die Polizei in Georgia einen Lehrer festgenommen, der sich bewaffnet in einem Klassenraum verbarrikadiert hatte.



Polizeisprecher der Stadt von Dalton, Bruce Frazier, bestätigte, dass ein Schuss gefallen sei. Er sagte, der Lehrer habe sich in einem leeren Klassenraum eingeschlossen. Als der Direktor aufsperren wollte, habe der Lehrer einen Schuss abgegeben. Kinder seien zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen.