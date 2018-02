Gegen den Todesschützen wird nun wegen 17-fachen Mordes ermittelt. Er besuchte die Schule früher selbst, wurde aber aus disziplinarischen Gründen von ihr verwiesen. Der Leiter der weißen Nationalistenmiliz Republic of Florida, Jordan Jereb, hatte zunächst erklärt, C. sei Mitglied der Gruppe gewesen. Sie hat sich laut Jareb zum Ziel gesetzt, Florida zu einem eigenen, weißen Ethnostaat zu machen und sich aus der modernen Welt zurückzuziehen. Später ruderte Jereb offenbar von seiner Aussage zurück. In dem sozialen Netzwerk "Gab" schrieb er, es habe sich um ein Missverständnis gehandelt. Auch die Polizei konnte eine Verbindung des 19-Jährigen zu der Gruppe nicht bestätigen.



Es war das folgenschwerste Bluttat an einer Schule in den USA seit dem Massaker an der Sandy Hook Elementary School in Newtown im US-Staat Connecticut im Dezember 2012. Damals waren 26 Menschen getötet worden, die meisten von ihnen Grundschüler. US-Präsident Donald Trump verwies auf Twitter auf den psychischen Zustand des Täters. "So viele Zeichen, dass der Florida-Schütze geistig gestört war, sogar wegen schlechten und unberechenbaren Verhaltens der Schule verwiesen", twitterte Trump am Donnerstag.