Derzeit sieht es nicht danach aus. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Senders CBS sagten 71 Prozent der Befragten, der Streit um die Mauer rechtfertige keinen "Shutdown". 66 Prozent sprachen sich dafür aus, dass Trump einen Budgetentwurf ohne Geld für die Mauer akzeptieren und die Regierung wieder öffnen sollte. Nur 35 Prozent sagten, Trump verhandele in dem Streit besser - 47 Prozent bescheinigten das Pelosi. Die Notwendigkeit einer Grenzmauer sehen nur 37 Prozent. Seit Beginn des "Shutdowns" sind Trumps ohnehin mäßige Zustimmungswerte noch weiter gesunken.