Bei der Vorstellung Wrays für den Posten an der Spitze des FBI nannte US-Präsident seinen Kandidaten "einen Mann von tadellosen Referenzen". Der 1967 in eine Anwalts-Familie hineingeborene Wray war nach dem Studium an der Eliteschmiede Yale zunächst als Gerichtsassistent und Privatanwalt tätig, bevor er Bundesanwalt im Südstaat Georgia wurde.