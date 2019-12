Der US-Kongress will die Fertigstellung des Projekts verhindern - die Sanktionen könnten es immerhin verzögern. Unter der Ostsee ist die Pipeline fast fertiggestellt - es fehlt aber noch eine Strecke in dänischen Gewässern, die vom schweizerisch-niederländischen Unternehmen "Allseas" ausgeführt werden soll. Dieses könnte von den Sanktionen getroffen werden. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, hat die Bundesregierung in einem Schreiben allerdings angedeutet, dass die Arbeiten in einer Übergangsfrist des Gesetzes noch beendet werden könnten und die Sanktionen daher nicht greifen könnten.