Nancy Pelosi hat eine Verschiebung der Rede angeregt.

Quelle: Michael Candelori/ZUMA Wire/dpa

Nach Angaben aus dem Weißen Haus kommt der Streit die USA inzwischen teurer zu stehen als die von Trump geplante Mauer: Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett sagte dem Sender FoxBusiness am Dienstag, die Kosten für den "Shutdown" würden den von Trump geforderten Betrag von 5,7 Milliarden Dollar übersteigen. Hassett räumte am Mittwoch bei CNN ein, der Stillstand sei ein erheblicher Kostenfaktor geworden und drücke auf das Wachstum der US-Wirtschaft.



An anderer Stelle gab US-Präsident Donald Trump nach: Er will seine Rede zur Lage der Union nun doch erst nach dem Ende des teilweisen Regierungsstillstands halten - auf Druck der Demokraten hin. Das kündigte Trump am späten Mittwochabend (Ortszeit) auf Twitter an. Kurz zuvor hatte er noch darauf beharrt, seine Rede wie ursprünglich geplant am kommenden Dienstag im Saal des Repräsentantenhauses zu halten. Er musste sich jedoch dem Widerstand der Vorsitzenden der Kammer, Nancy Pelosi, beugen. Die Top-Demokratin hatte wegen des "Shutdowns" verlangt, Trumps Rede zu verschieben. Als der Präsident dem nicht folgen wollte, machte Pelosi schließlich von ihrem Hausrecht Gebrauch und sperrte den Präsidenten faktisch aus. Eine schnelle Lösung des erbitterten Haushaltsstreits ist weiter nicht in Sicht.