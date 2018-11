Mitch McConnell (r.), Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, am 1. Dezember 2017 im Senatsgebäude

Quelle: epa

Im Schatten der Schlagzeilen um seinen Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn hat US-Präsident Donald Trump in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) einen bedeutenden Sieg im Parlament errungen. Der Senat billigte einen Gesetzentwurf über eine umfassende Steuerreform, nachdem es in zähen Verhandlungen gelungen war, mehrere Skeptiker in den eigenen Reihen durch Zugeständnisse umzustimmen.