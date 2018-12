Donald Trump und Kronprinz Salman beim G20-Gipfel.

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Der US-Senat hat in einer Resolution den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman als "verantwortlich für den Mord" an dem Journalisten Jamal Khashoggi bezeichnet. Mit ihrem Beschluss stellte sich die Kongresskammer frontal gegen US-Präsident Donald Trump, der die Beteiligung des Thronfolgers an dem Verbrechen anzweifelt.



Der von Trumps Republikanischer Partei dominierte Senat befürwortete auch ein Ende der US-Unterstützung für den saudi-arabischen Militäreinsatz im Jemen.