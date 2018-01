Laut "New York Times" soll sie kompromittierende Informationen über Hillary Clinton in Aussicht gestellt haben, der demokratischen Gegenkandidatin des Präsidenten. Trump Jr. erklärte auf Twitter, er werde gerne mit dem Ausschuss zusammenarbeiten. Der Anwalt Alan Futerfas sagte, er sei von Trump Jr. in dem Fall mandatiert worden. Der Trump-Sohn hat das Treffen bestätigt und erklärt, sein Vater habe davon nicht gewusst.