Donald Trump und Wladimir Putin in Helsinki. Quelle: Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa

Die Präsidenten der USA und Russlands erwägen laut US-Sicherheitsberater John Bolton für 2019 zwei Gipfeltreffen in den jeweiligen Hauptstädten. Darüber wollten Trump und Putin bei ihrem Treffen in Paris im November beraten, sagte Bolton.



Trumps Einladung an Putin gelte weiterhin, sagte der Berater. "Erst gibt es die Möglichkeit zu einem vollwertigen Gipfel in Washington, und danach könnte später im Jahr der Gegenbesuch Trumps in Moskau stattfinden", zitierte Interfax den Trump-Vertrauten.