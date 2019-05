US-Sicherheitsberater John Bolton (Archiv).

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Nordkorea hat die Kritik von US-Sicherheitsberater John Bolton an seinen jüngsten Raketentests scharf zurückgewiesen. Das Außenministerium nannte Boltons Vorwurf ignorant, wonach Nordkorea mit den Tests gegen UN-Resolutionen verstoßen habe. Das Land fühle sich nicht an die Resolutionen gebunden.



Nordkoreas Außenministerium nannte Bolton einen "strukturell defekten Kerl". Der als Hardliner bekannte Bolton ist regelmäßig Ziel der Kritik der international isolierten Regierung in Pjöngjang.