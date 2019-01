Die nordsyrische Stadt Manbidsch wird von Kurden kontrolliert.

Quelle: -/ANHA/AP/dpa

Bei einem Anschlag auf die Stadt Manbidsch im Norden Syriens sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte waren darunter vier US-Soldaten. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich und sprach von einem Angriff eines Selbstmordattentäters.



Die USA haben in der Region eigene Truppen am Boden. US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember ihren Abzug bekannt gegeben und damit Verbündete überrascht.