James Jeffrey, US-Sonderbeauftragter für die Anti-IS-Koalition.

Der US-Sonderbeauftragte für die Anti-IS-Koalition, James Jeffrey, hat vor einem Wiederaufleben der Terrormiliz IS in Syrien und im Irak gewarnt. In beiden Ländern seien weiterhin zwischen 14.000 und 18.000 IS-Kämpfer aktiv, sagte Jeffrey.



Im Nordosten Syriens seien sie zwar unter Kontrolle. Südlich des Euphrats seien die Extremisten aber aktiv. Auch im Irak - besonders in den Provinzen Dijala und Kirkuk - gebe es Anzeichen, dass sie sich wieder formierten.