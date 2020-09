Bus versinkt in Straßenloch

Quelle: AP

Ein halb im Boden versunkener Bus ist in der US-Stadt Pittsburgh geborgen worden. Zwei Kräne seien angekommen, um den städtischen Bus aus dem Loch heraus zu hieven, teilten die Behörden mit.



Der Bus hatte an einer roten Ampel gestanden, als der Boden sich plötzlich absenkte und das Heck des Busses absackte. Die einzige Passagierin an Bord, eine 56-jährige Frau, wurde verletzt und im Krankenhaus behandelt. Der Direktor für öffentliche Sicherheit, Wendell Hissrich, sagte, der Bus habe sich über drei Stromleitungen befunden.