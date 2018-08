von Daniels: Das war kein Schnellschuss. Hier haben Partei und Präsident an einem Strang gezogen und ihre politischen Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses genutzt. Die Steuerpläne der Republikaner lagen schon im Juli 2016 vor. Seitdem hat sich an den Plänen des Sprechers der Republikaner im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, noch einiges geändert. Sowohl die Anführer der Republikaner im Senat – also der zweiten Kammer des Kongresses – als auch der Finanzminister und der Chef des nationalen Wirtschaftsrats haben die Steuerpläne in den letzten Monaten auf eine in der eigenen Partei mehrheitsfähige Formel gebracht.