Umsatzsteuern und andere von Einzelstaaten und Kommunen erhobene Steuern werden bei der Berechnung von Bundessteuern nur noch begrenzt abzugsfähig sein. Der Gesetzesentwurf sieht eine neue Grenze von 10.000 US-Dollar vor. Der Abzug ist vor allem für die Einwohner von Staaten mit hohen Steuern wie New York, New Jersey und Kalifornien bedeutsam. Unternehmen werden allerdings weiterhin Steuerzahlungen an Bundesstaaten und Kommunen als normale Ausgaben geltend machen können.