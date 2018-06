Dass Problem bei all diesen Versprechungen der Regierung: Es gibt keine einzige unabhängige Analyse oder irgendeinen führenden Volkswirt, denen zufolge das Wachstum durch die Steuerreform so sehr zunehmen würde, dass das Defizit zurückgeht. Stattdessen rechnet der Gemeinsame Ausschuss für Steuerfragen im Kongress mit der eingangs erwähnten eine Billion Dollar mehr an Schulden in den kommenden zehn Jahren, selbst wenn man das dadurch generierte zusätzliche Wirtschaftswachstum einberechnet.