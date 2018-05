Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wird heute zu einem Treffen der OECD in Paris erwartet. Am Rande des zweitägigen Ministerrats will Altmaier mit US-Handelsminister Wilbur Ross über den Konflikt um US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium beraten.



Der CDU-Politiker hatte am Montag in Brüssel die Hoffnung auf einen Kompromiss geäußert. Die EU genießt noch bis zum 1. Juni eine vorläufige Ausnahme von US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. Sie fordert, dauerhaft ausgenommen zu werden.