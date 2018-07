Dudenhöffer hält zwei Szenarien für denkbar. Im unwahrscheinlicheren Fall würde Trump ausnahmslos alle Importautos mit einem Strafzoll belegen. Das würde allerdings sechs Millionen Neuwagen und auch US-Hersteller wie Ford, Chrysler und General Motors (GM) empfindlich treffen. Sie bauen Hunderttausende Autos in Mexiko und Kanada. Deshalb hält es der Auto-Experte für wahrscheinlicher, dass Trump die Nachbarländer ausnimmt. Dieses Szenario wäre - je nach Ausgestaltung - auch für die deutschen Autobauer gut verkraftbar, weil sie in den USA und Mexiko große Fabriken betreiben. So könnten sie Importe aus der EU reduzieren und dafür mehr in Übersee produzieren.