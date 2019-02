Steffen Seibert setzt weiter auf Dialog.

Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

Für den Fall der Einführung von US-Strafzöllen auf europäische Autoimporte droht die EU-Kommission mit schnellen Vergeltungsschritten. Die Reaktion werde "rasch und angemessen" sein, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde.



Strafzölle würden Deutschland besonders treffen. Daher bemühe sich die Bundesregierung weiter um eine Lösung am Verhandlungstisch, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. "Das ist aus unserer Sicht der richtige Weg."