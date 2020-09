Ein Airbus A320neo startet.

Quelle: Guillaume Horcajuelo/epa/dpa/Archivbild

Nach der Erhöhung der US-Strafzölle auf Flugzeugimporte aus Europa hat die EU-Kommission weitere Verhandlungen vorgeschlagen. Washington hatte am Freitag angekündigt, die Zölle wegen rechtswidriger EU-Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus von 10 auf 15 Prozent anzuheben.



"Wir nehmen die US-Entscheidung zur Kenntnis", erklärte ein Kommissionssprecher in Brüssel. Nun sollte der Fokus darauf liegen "eine Verhandlungslösung für den Flugzeugstreit" zu finden", so der Sprecher.