Das erklärt auch die Reaktion des wirtschaftspolitischen Stahlverbandes Wirtschaftsvereinigung Stahl. Sie "verurteilt" die Zölle zwar entschieden. Sie weist in ihrer Reaktion aber vor allem auf die Gefahr hin, dass weltweite Stahl-Handelsströme sich ändern könnten. Da auch andere Länder von den US-Zöllen betroffen sind, wird Stahl aus all diesen Ländern in den USA durch die Zölle womöglich weniger gefragt sein. Genau das ist Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, denn die US-Stahlindustrie soll am Ende ja profitieren.



Der Stahl, der an der US-Zollmauer abprallt, könnte sich aber Abnehmer in anderen Regionen des Weltmarktes suchen. Und das dürfte auch die Europäische Union sein. Seit Jahren beklagen Stahlkocher Europas den Umstand, dass große Mengen an Billigstahl aus China - der obendrein zum Teil staatlich subventioniert wird - in die globalen Märkte und so auch nach Europa fließen. Noch mehr Billigstahl könnte ihre Lage in dieser Konkurez weiter verschlechtern.