Der lange Arm von US-Präsident Donald Trump reicht bis zu Mosel und Saar: "Die Strafzölle auf Wein treffen uns besonders hart", sagt der Winzer Florian Lauer in Ayl (Kreis Trier-Saarburg). In den Steillagen an Mosel und Saar seien die Kosten für die Produktion so hoch, dass der Betrieb auf besondere Märkte wie den USA angewiesen sei. "Wenn die neuen Zölle dauerhaft erhoben werden, können wir das vergessen."