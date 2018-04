Dennoch herrschte zunächst einmal Jubel diesseits des großen Teichs: "Das ist eine gute Nachricht für den transatlantischen Handel: Sowohl für den Wirtschaftsstandort Deutschland als auch für die USA", sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer in Berlin. Die Europäer hatten in einer enormen Lobby-Anstrengung in Politik und Wirtschaft und in einem konzertierten Argumentations-Marathon geltend gemacht, dass nicht die EU das Problem sei für die Überkapazitäten am Stahlmarkt. Vielmehr seien die Europäer ähnlich wie auch die Amerikaner Opfer des Stahls, der aus China zu Dumpingpreisen auf den Weltmarkt geworfen werde.