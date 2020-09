Damit können Flugzeugteile bis hin zu ganzen Flügeln und Rumpfsegmenten ohne Einschränkungen von Airbus-Werken in Hamburg oder Toulouse in die USA geschickt werden. Und genau das plant Airbus. Der europäische Konzern betreibt Fertigungsanlagen auch in den USA und hat bereits angekündigt, seine Produktionsraten in den USA zu steigern: Acht anstatt fünf A320-Flieger sollen etwa in Zukunft monatlich im Airbus-Werk von Mobile, Alabama, fertig gestellt werden. Am härtesten getroffen wird Airbus im Geschäft mit Großraumflugzeugen, in der Branche "wide-bodys" genannt. Diese produziert Airbus ausschließlich in Europa. Den Aktienwert von Airbus konnte der Konflikt bislang dennoch nicht negativ beeinflussen: Airbus-Papiere stiegen am Freitag um 3,5 Prozent.



Die globale Luftfahrtindustrie ist also so vernetzt, dass die Strafzölle beide Seiten gleichermaßen treffen. Zulieferer auf beiden Seiten des Atlantiks leiden und die Delinquenten im Zentrum der Krise, Airbus und demnächst auch Boeing, richten sich mit ihrer globalen Fertigungsinfrastruktur auf diese neuen Rahmenbedingungen ein. Die kleinen Landwirte in den ländlichen Gegenden Frankreichs, Italiens und auch Deutschlands haben diesen Schutz nicht.