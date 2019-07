Mandeville in Louisiana.

Quelle: Matthew Hinton/FR 170690AP/dpa

Der Sturm "Barry", der auf die Südküste der USA zusteuert, ist zu einem Hurrikan hochgestuft worden. Das teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami mit.



Der schwere Sturm soll im Laufe des Tages in Louisiana auf Land treffen. Experten betonten, nicht die Windstärke, sondern die Wassermassen, die der Sturm an Land trage, seien das Gefährliche. Betroffen dürfte auch New Orleans sei. Die Stadt war 2005 vom Hurrikan "Katrina" schwer zerstört worden und hatte Hunderte Tote zu beklagen.