Konkret geht es um fünf zum Tode verurteilte Häftlinge in einem Bundesgefängnis im Bundesstaat Indiana. Justizminister Bill Barr hatte angewiesen, die Verurteilten mit der Giftspritze hinzurichten. Als Erster sollte am kommenden Montag Daniel Lewis Lee hingerichtet werden, der 1996 eine dreiköpfige Familie ausgeraubt und ermordet hatte. Vier der fünf Häftlinge, die in Terre Haute in Indiana einsitzen, haben jedoch gegen die geplanten Exekutionen geklagt.