US-Truppen sind in Polen bisher nur zeitweise präsent. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Polen strebt nach Regierungsangaben eine dauerhafte Präsenz von US-Truppen im Land an. Zu diesem Zweck habe er kürzlich Gespräche in Washington geführt, sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak. Nach der russischen Annexion der Krim und angesichts der Unterstützung von Separatisten im Osten der Ukraine durch Moskau sind in Polen die Sorgen um die eigene Sicherheit gewachsen.



Derzeit sind US-Truppen zeitlich befristet stationiert und werden immer wieder durch andere Verbände abgelöst.